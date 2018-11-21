إقالة «الكنزاري» من تدريب منتخب تونس

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قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، برئاسة وديع الجرئ، إقالة ماهر الكنزاري، المدير الفني للنسور، عقب الخسارة أمام مصر، على الرغم من تصدر المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي اليوم، الأربعاء، إنه بدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الأول، عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الجرئ لبحث مصير الكنزاري.

وأثارت الهزيمة التي تلقاها منتخب تونس أمام نظيره المصري بنتيجة 3-2 مساء الجمعة الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب حفيظة الجماهير التونسية، وتبعتها هزيمة ودية أمام منتخب المغرب أمس، الثلاثاء، وشهدت اعتراضات من بعض اللاعبين وعلى رأسهم فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، على المدرب وأسلوبه.

 


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