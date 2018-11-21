» انتحار طبيب أمراض نفسية "يعاني من الاكتئاب"

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حادثًا مؤسفًا إثر قيام طبيب نفسي بإلقاء نفسه من منور برج القصر بمنطقة الوكالة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مساعد الوزير لأمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار طبيب نفسي من أحد الأدوار العلوية بمنور برج القصر بمنطقة الوكالة بدمنهور.

وانتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور ومعاونيه لمكان الواقعة وبالفحص تبين انتحار "إبراهيم. ن " في العقد الثالث من العمر دكتور نفسي بمنطقة الوكالة بدائرة القسم حيث كان يعانى من مرض نفسى وكان يعالج منه.

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة لمشرحة المعهد القومى الطبى بدمنهور وجارى العرض على النيابة العامة.



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