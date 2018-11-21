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5 مدافعين على رادار مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد
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المصريون

الانتقالات الشتوية

جوزيه مورينيو

حدد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أسماء 5 مدافعين، من أجل التعاقد مع أحدهما، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الأسماء المطروحة هى السنغالى كالييدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى، دييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، سكرينيار مدافع إنتر ميلان، البلجيكى توبى الديرفيريلد، والمخضرم جارى كاهيل قائد تشيلسى.

ويسعى مانشستر يونايتد الإنجليزى، لترميم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تلقى الفريق 21 هدفًا حتى الآن فى 12 مباراة فقط فى الموسم الحالى من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".


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