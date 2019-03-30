"صبرى" يطالب بإسقاط الجنسية عن "واكد وأبو النجا"

30 مارس 2019 - 01:08 م

أرسل الدكتور سمير صبري المحامي، إنذارًا على يد محضر إلى وزير الداخلية ملتمسًا فيه إصدار الأمر بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من معتز مطر وعمرو واكد، وخالد أبو النجا وأيمن نور ومحمد باصر وهشام عبد الحميد، وجميع العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة والذين اتهمهم بارتكاب جرائم الخيانة وبيع الوطن لمخابرات وإعلام معادي للدولة المصرية ومحرضًا على الفوضى ونشر أخبار كاذبة تعمل وتحرض ضد مصر من الخارج وكل من تم إدراجه بأحكام نهائية علي قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري في إنذاره إن الخيانة من أشد الصفات الممقوتة والصفات الذميمة، فلا تكاد توجد صفة قبيحة جمعت أنواعًا من الشرور مثل الخيانة، وقد جاءت نصوص الشرع تنهى عن هذه الخصلة أشد النهي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم}، وقال سبحانه:إن الله لا يحب الخائنين}، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فداحة هذا الجرم وأن شؤمه يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب».

وأضاف صبري: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»، أي بئست الصفة والخصلة التي يتصف بها إنسان، فكل ذلك دليل واضح على أن صاحب الخيانة قد بلغ مستوى خطيراً من الانحطاط لا يوصف.

واستكمل صبري: إن أسوأ أنواع الخيانة خيانة الله ورسوله، وخيانة عباده، وخيانة النعم والوطن، وخائن الوطن هو خائن لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بالإحسان والوفاء والمحافظة على نعمة الوطن وبذل الحقوق لأهله وقيادته، وصاحب الخيانة ينقض ذلك كله، فهو بعيد عن الإحسان، متجرد عن الوفاء، ساع في زوال النعم، ممسك عن إعطاء الحقوق، ماش في طريق الهدم والخراب والدمار.

ولكن ما هي صفات خائن الوطن؟ ومن يكون؟ إن خائن الوطن هو الذي يتلاعب باسم الدين وبعقول الناس لمقاصد سياسية وأجندات خارجية وأطماع حزبية.. خائن الوطن هو الذي يحزِّب الناس ويكتِّلهم حول نفسه وحزبه ليفسد عليهم علاقتهم بوطنهم ومجتمعهم.

وأضاف صبري: خائن الوطن هو الذي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر والتحريض ضده ليتسنى له الوصول إلى الحكم وهدم النظام.. خائن الوطن هو الذي يدعو إلى الثورات والتظاهرات بدعاوى وأكاذيب الحرية وغيرها، ليجر الناس إلى الكوارث والويلات ويغرقهم في بحور الدماء والتطاحن.. خائن الوطن هو الذي يسعى لنشر الفتن في دولته، ويجتهد في زعزعة أمنها واستقرارها، ويبتهج إذا نالها سوء.. خائن الوطن هو الذي يختلق الإشاعات والأكاذيب، ويروج لها في الآفاق.. ويفرح بتشويه سمعة دولته والإساءة إليها.

وتابع أنه خائن الوطن هو الذي يفر هارباً من وطنه، ويتعاون مع التنظيمات الحزبية والمنظمات الخارجية، يحرضها ضد دولته، ويمدها بالمعلومات المغلوطة، ويتباهى بتقاريرها المزيفة، ويؤثر أن يكون خنجراً موجهاً في ظهر وطنه.. خائن الوطن هو الذي يبيع وطنه ويخون ضميره من أجل تنظيم خاسر وحزب خائب.. خائن الوطن هو الذي يحب الفرقة، ويكره الاجتماع..

وانتهي صبري في إنذاره قائلا إن خائن الوطن ليس له أحد، فقد خسر وطنه، وخسر أهله، وخسر قيمه وأخلاقه، وخسر نفسه، فلم يبق له إلا الخيانة التي تحيط به من أربع جهات، فما أحوجه إلى مراجعة نفسه، وبناء علي ذلك طالب صبري بإسقاط الجنسية المصرية عن سالفي الذكر