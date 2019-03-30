شاهد.. مستقبل وطن ينظم احتفالية للأم المثالية في عين شمس

أمينة عبد العال
نظم حزب مستقبل وطن أمانة عين شمس احتفالية ضخمة وتكريم العشرات من الأمهات المثالية في مركز شباب منشية التحرير.
تأتي الاحتفالية تحت إشراف محمد ياسين أمين القسم وأمينة العمل الجماهيري الإعلامية ياسمين جمال وأمين العضوية أحمد عبد الوهاب وأمين المواطنة أسامة رفعت وأمين العلاقات العامة وحيد إدوارد وأمينة المرأة أمل حسين وأمين العمال محمد علي وأمين الشئون المالية والإداري كابتن عبده عبد الراضي ورئيس مجلس إدارة مركز شباب منشية التحرير خالد كامل.
وحضر كل من النائب محمد الكومي والنائب يسري الأسيوطي، والعديد من قيادات الأزهر والكنيسة.
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