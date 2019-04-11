» تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر

11 أبريل 2019 - 10:53 م

تحطمت مركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت"، الخميس، أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر صفحته على فيسبوك: "للأسف الشديد، المركبة الفضائية الإسرائيلية بيريشيت لم تهبط بسلام على سطح القمر".



وأضاف: "مع ذلك إرسال مركبة فضائية إلى القمر هو إنجاز عظيم، وإسرائيل هي الدولة السابعة التي أنجزت ذلك (..) إسرائيل دولة عظمى في مجال الفضاء".



بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، أن سبب تحطم المركبة هو عطل في أحد المحركات فيها.



وعلّق رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على ذلك قائلا: "لقد وصلنا إلى القمر ولكننا سنحاول مرة أخرى، وفي المرة القادمة سنرغب في الهبوط بشكل مريح".



وأطلقت إسرائيل المركبة الفضائية، في فبراير/شباط الماضي، من قاعدة "كاب كانافيرال" في الولايات المتحدة.



وكانت المركبة تحمل كبسولة تحتوي مئات من الملفات الرقمية، من بينها إنجيل باللغة العبرية في حجم عملة معدنية، وتفاصيل خاصة برموز إسرائيلية، ومواد ثقافية ومواد جمعها الجمهور على مر سنوات.

