» مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية للأهلى.. هذا ما قاله

12 أبريل 2019 - 12:51 ص

وجه الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لنادى بيراميدز أف سي، رسالة قوية للأهلى، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فى المباارة التى جمعت الفريقين على ملعب المكس مساء اليوم، فى اطار الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدورى العام موسم 2018 / 2019.



وكشف مدرب بيراميدز أف سي، فى تصريح له لقناة أون سبورت الرياضية، أننا نسعى للفوز ببطولة الدورى هذا الموسم، والبدأية كانت اليوم امام الآتحاد السكندرى، واستطاعنا أن نحقق الفوز بنقاط المباراة بعشرة لاعبين رغم تأخرنا بهدفين، ومن الأن أغقنا صفحة الاتحاد، والتركيز على مباراة الأهلى المقبلة.



أضاف دياز، أن مباراة الأهلى ستكون فاصلة فى مشوار بيراميدز فى الدورى، وسنسعى للفوز به أيضا، من أجل الأقتراب بشدة نحو الحصول على اللقب هذا الموسم.



اوضح مدرب بيراميدز، أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن فريق الأهلى، وننظر جيدة متابعته فى مباراة امام صن داونز فى دورى ابطال افريقيا المحدد لها السبت المقبل.

