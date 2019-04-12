» "صلاح" ينعي محمود الجندي برسالة مؤثرة

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محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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نعى النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.
وقال "صلاح" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خالص العزاء في وفاة الفنان محمود الجندي ربنا يرحمه ويغفر له" .

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