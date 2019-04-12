» شاهد: نانسي عجرم تغازل المصريين بهذا الفيديو

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نانسي عجرم
نانسي عجرم

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طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "راجل ابن راجل"، وظهر في الفيديو الخاص بها، العديد من الأبطال العالميين الذين رفعوا اسم مصرعاليا في المحافل الدولية.
أغنية "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، إخراج بتول عرفة.


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