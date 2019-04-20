» وفاة وزير داخلية الحوثي

20 أبريل 2019 - 09:10 م

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، وفاة اللواء عبد الحكيم الماوري، وزير الداخلية في حكومتهم غير المعترف به دوليا.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة للحوثيين أن مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، التابع للجماعة، بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الماوري (59 عاما).

وبحسب البرقية، توفي الماوري "أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات بجمهورية لبنان الشقيقة؛ إثر مرض عضال".

وقال المشاط إن الماوري "كان رجل أمن استثنائي قاد وزارة الداخلية بنجاح واقتدار في أصعب الظروف التي مر بها الوطن".

ولم يوضح الحوثيون تفاصيل بشأن نقل الماوري إلى لبنان، رغم سيطرة الحكومة الشرعية على جميع المنافذ البرية والجوية.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وللنزاع في اليمن امتدادات إقليمية ودولية، فمنذ 25 مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما إيرانيا.