«كيلليني»: فوز يوفنتوس بالدوري عن جدارة واستحقاق

20 أبريل 2019 - 09:22 م

أبدى جورجيو كيلليني، مدافع فريق يوفنتوس، سعادته الغامرة بعد تتويج فريقه بالدوري الإيطالي للمرة الـ35 في تاريخ السيدة العجوز، عقب الفوز على فيرونتينا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقُيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من الكالتشيو.

وأكد كيلليني في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة أن اليوفي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري حيث نجح في تحقيق اللقب قبل نهاية الموسم الحالي من الدوري بـ5 جولات.

وقال مدافع اليوفي:" :" علينا أن نحتفل بتحقيق لقب الدوري الذي جاء عن جدارة واستحقاق من اللاعبين وأوجه الشكر لهم على ماقدموه مع الفريق حتى الأن".

وأضاف:" لدينا هدف وهو الفوز في جميع المسابقات التي يشارك فيها اليوفي وعلينا أن نتحسن عام عن الأخر للفوز بالألقاب".

وأتم:" لدينا القدرة على تحقيق لقب دوري الأبطال بدون أي حاجز لذلك سنتسعد بشكل جيد للنسخة المقبلة".