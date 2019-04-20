» لجنة أمم أفريقيا تكشف نظام «كان 2019»

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امم افريقيا

كان.

2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن النظام التي سيتم اتباعه خلال منافسات «الكان» والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 12 من يوليو المقبلين.

ويشارك في بطولة كأس الأمم، 24 منتخب لأول مرة في النظام الجديد الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، حيث تقسيم الـ24 منتخب على 6 مجموعات خلال قرعة البطولة التي أقُيمت على سفح الأهرامات يوم الجمعة 12 من أبريل الجاري.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16 بشكل مباشر ثم يتم أختيار أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وفي حال تساوي النقاط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف.

وتم شرح خلال المقطع الفيديو كيفية تحديد مواجهات المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 حتى المباراة النهائية.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.


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