شكوك حول مشاركة نجم «السيتي» أمام مانشستر يونايتد

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تحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتى، أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وخرج دي بروين للإصابة من المباراة التي فاز فيها سيتي على توتنهام 1 /صفر اليوم السبت.

وبدا وأن دي بروين تعرض لالتواء في القدم نتيجة سقوط خاطئ على أرض الملعب.

وخرج دي بروين مباشرة ن الملعب وشارك فيرناندينيو بدلا منه، ليخضع بها البلجيكي الدولي لفحوص طبية مكثفة.

وقال جوارديولا "لم أتحدث معه أو مع الأطباء، يبدو انها إصابة عضلية، لا أعرف حجم الإصابة، سنرى غدا ما سيحدث، أتوقع غيابه عن المباراة المقبلة (أمام مانشستر يونايتد)".


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