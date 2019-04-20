المسماري: نخوض معارك عنيفة

20 أبريل 2019 - 09:39 م

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم السبت في محاور بالعاصمة طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم أن القوات الليبية أصبحت من ضمن المنظمة الدولية في محاربة الإرهاب، وأنه "يتم سحق الإرهابيين في آخر وكر من أوكارهم في ليبيا".

وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي "انتصر على الإرهاب "وهذه آخر معركة ضده في وكره بطرابلس"، لافتًا إلى أن مليشيات طرابلس شنت 5 غارات على أهداف مدنية في غريان.

وأكد المسماري أنه في 2015 أعطى البرلمان الليبي الشرعية للقوات المسلحة، وأن عملية الكرامة تم إطلاقها "استجابة لنداء الشارع بعودة الجيش والشرطة".

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.