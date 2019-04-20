ضبط شخص اخترق حساب سيدة بفيس بوك

ألقت الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، القبض على أحد الأشخاص اخترق حسابا شخصيا على "فيس بوك" لإحدى السيدات.

تعود الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بقيام أحد الأشخاص، باختراق الحساب الشخصي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" والاستيلاء على كل محتوياته.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني، عن تحديد مرتكب الواقعة "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت الحيط، بمحافظة الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم ضبط المتهم بمحل إقامته، ومصادرة جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة

عن الحساب المشار إليه، وحسابات لأشخاص آخرين قام باختراقها وسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستفادة ماديًا.