  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
مفاوضات سد النهضة

بعد سقوط "البشير".. إثيوبيا تحدد مصير مفاوضات "النهضة"

مانشستر يونتد ومانشستر سيتى

ديربي مانشستر.. بث مباشر لمباراة «اليونايتد» و«السيتي»

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تعليق ساخر من «الجندي» على منع مكبرات الصوت في التراويح

جامعة الأزهر (أرشيفية)

منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

تعرف على قرارات «الصحفيين» ضد لاعبي الزمالك

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون

حكم نهائي.. الإعدام للراهبين قاتلي «رئيس دير أبومقار»

محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع أمام النجم الساحلي

الرياضة

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى
جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب

#

الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي

#

رسميا.. الجبلاية يوافق علي حضور 30 ألف مشجع أمام صن داونز

#

رئيس الزمالك يهدد بمنع إذاعة لقاء القمة مع الأهلى

المصريون

الزمالك

محمد صلاح

ليفربول

النجم الساحلى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، حضور 30 ألف مشجع لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم الساحلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في دور الـ4 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتمسك الزمالك بحضور الجماهير، أسوة بالأهلي، الذي حضر له 30 ألف مشجع، خلال آخر مبارياته بدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام صن داونر الجنوب أفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، وافق على طلب الزمالك بنقل المباراة من ملعب الجيش الثالث بالسويس، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما حصل الفريق الأبيض في وقت سابق على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» ترامب يهدد نواب الكونجرس حال مساءلته
» انتحار فتاة بـ«التجمع» بعد أن تركها حبيبها
» بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين
» السديس: إعدام 37 متهمًا بالإرهاب "رؤية حكيمة"
» بالصور.. محمد صلاح يثير الجدل مجددًا مع جميلات أمريكا
» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم
» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان