  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
مفاوضات سد النهضة

بعد سقوط "البشير".. إثيوبيا تحدد مصير مفاوضات "النهضة"

مانشستر يونتد ومانشستر سيتى

ديربي مانشستر.. بث مباشر لمباراة «اليونايتد» و«السيتي»

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تعليق ساخر من «الجندي» على منع مكبرات الصوت في التراويح

جامعة الأزهر (أرشيفية)

منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

تعرف على قرارات «الصحفيين» ضد لاعبي الزمالك

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون

حكم نهائي.. الإعدام للراهبين قاتلي «رئيس دير أبومقار»

محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين

الرياضة

شعبة المصورين
شعبة المصورين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

#

حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بنادي الزمالك

المصريون

الزمالك

رئيس شعبة المصورين

أعلن عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد ساعات من الاعتداء على المصور الصحفي عبد الرحمن جمال، خلال تغطيته مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز

وتولى مجدي إبراهيم، نائب رئيس شعبة المصورين، المسئولية لحين إجراء انتخابات بعد التنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين.

ووجه نبيل، رسالة لزملائه المصورين الصحفيين، عبر صفحته على "فيسبوك"، بدأها باستعراض جهوده خلال عامين تولى فيهما رئاسة شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، قائلا: "أشهد الله أني عملت خلال العامين جاهدا للحفاظ على كرامة المهنة وحقوق المصورين الصحفيين، والارتقاء بمهاراتهم الفنية وتشجيع المتميزين محليا وعالميا، والتأكيد على احترام المبادئ والأخلاقيات".

وأضاف: "الآن ولأسباب مختلفة أجدني غير قادر على الاستمرار في موقعي وتحمل هذه الأمانة بما يرضي ضميري، ولذلك أعلن استقالتي كرئيس شعبة المصورين الصحفيين"، مختتما بتوجيه الشكر إلى كل من تعاون معه خلال هذه الفترة.

واتهم عبد الرحمن جمال في بلاغ رسمي، حارس مرمى نادي الزمالك، محمود جنش، وأعضاء بالجهاز الإداري فى النادي الأبيض، بالاعتداء عليه لفظيا وبدنيا، خلال قيامه بأداء عمله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» ترامب يهدد نواب الكونجرس حال مساءلته
» انتحار فتاة بـ«التجمع» بعد أن تركها حبيبها
» بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين
» السديس: إعدام 37 متهمًا بالإرهاب "رؤية حكيمة"
» بالصور.. محمد صلاح يثير الجدل مجددًا مع جميلات أمريكا
» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم
» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان