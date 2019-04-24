تعليق ساخر من «الجندي» على منع مكبرات الصوت في التراويح

حذر الداعية الإسلامى الشيخ خالد الجندى وزارة الأوقاف من قرار منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان، قائلا: «إذا صح القرار، فيجب طرحه للنقاش المجتمعى، وهل الوزارة تستطيع تنفيذ القرار».

وتساءل خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc »: «هل هناك رجل بشنب يملك القدرة على منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد أثناء صلاة التراويح في الأحياء الشعبية؟، وهل هناك آلية لتطبيق القرار؟».

وأضاف أن مثل هذه القضايا لا تحتاج إلى قرارات، ولكن يجب حث المواطنين على التعاون، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من مؤذنى المساجد لا يملكون أصواتا جيدة.

وأكد: «طلب الحق حرفة، وعلى وزارة الأوقاف مراجعة نفسها في حالة صدور مثل هذه القرارات، ويجب الابتعاد عن الغشومية في اتخاذ القرارات فالدولة ليست في حاجة لمشكلات مجتمعية جديدة».

وكان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور جابر طايع، قال اليوم الأربعاء: إنه تقرر إيقاف بث صلاة التراويح في رمضان، من خلال مكبرات الصوت، لتجنب حدوث تداخل في الأصوات بين المساجد وبعضها.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات صحفية، أنه أبلغ مديري جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على المساجد، بمنع استخدام مكبرات الصوت، إلا في أثناء أوقات الأذان، وإقامة الصلاة، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار، بداية من شهر رمضان المقبل.