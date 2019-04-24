إلغاء الاحتفال بالعيد القومي لشمال سيناء بسبب حادث الشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم إلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وسيقتصر على وضع إكليل من الزهور وخطبة صلاة الجمعة بسبب الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له الشيخ زويد خلال الفترة الماضية.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تعمل بالتوازي في مجموعة من المشاريع الاجتماعية والزراعية والصناعية والسياحية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "شوشة"، أن المحافظة تعمل على توفير سكن وتعليم وعلاج ملائم للمواطن السيناوي، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح محطتين لتحلية المياه في مدينة العريش.

وأشار "شوشة"، إلى أنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج السكر حيث سيتم زراعة جزء كبير من مشروع ترعه السلام بنجر، وذلك لسد الفجوة التي تعاني منها مصر في السكر.