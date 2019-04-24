الدوري المغربي.. الرجاء يهزم حسنية أغادير 1/2

24 أبريل 2019 - 08:32 م

حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزًا غاليًا على ضيفه حسنية أغادير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مافسات الدوري المغربي.

وتقدم حسنية أغادير في الدقيقة 63 عن طريق كريم بركاوي، قبل أن يتعادل محسن ياجور للرجاء في الدقيقة 66 ثم سجل الكاميروني فابريس نجاه الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 84.

وعانى كلا الفريقين من النقص العددي، حيث تعرض أيوب القاسمي لاعب حسنية أغادير للبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 71، ليتم طرده، قبل أن يحصل أيوب نناح لاعب الرجاء على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 88.

ورفع الرجاء رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن المتصدر الوداد، فيما تجمد رصيد حسنية أغادير عند 36 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، فاز نهضة بركان على يوسفية برشيد 2/ صفر.

وتقدم نهضة بركان عن طريق لاعبه أمين الكاس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر محمد الفقيه ركلة جزاء ليوسفية برشيد في الدقيقة 56، ليأتي العقاب سريعا عن طريق التوجولي لابا كودجوه، الذي أضاف الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 70.

وكان يوسفية برشيد قد أنهى المباراة بتسعة لاعبين، بعد أن تلقى كل من أمين أبو الفتح وعبد الخالق أيت أورحبي البطاقة الحمراء في الدقيقتين 53 و الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند 35 نقطة في المركز الخامس.