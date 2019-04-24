  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
مفاوضات سد النهضة

بعد سقوط "البشير".. إثيوبيا تحدد مصير مفاوضات "النهضة"

مانشستر يونتد ومانشستر سيتى

ديربي مانشستر.. بث مباشر لمباراة «اليونايتد» و«السيتي»

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تعليق ساخر من «الجندي» على منع مكبرات الصوت في التراويح

جامعة الأزهر (أرشيفية)

منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

تعرف على قرارات «الصحفيين» ضد لاعبي الزمالك

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون

حكم نهائي.. الإعدام للراهبين قاتلي «رئيس دير أبومقار»

محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

الدوري المغربي.. الرجاء يهزم حسنية أغادير 1/2

الرياضة

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الوداد البيضاوي يسقط أمام حسنية أغادير

#

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

#

ماذا قال "علاء مبارك" عن فوز الزمالك على حسنية أغادير؟

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير

المصريون

الرجاء

حسنية اغادير

حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزًا غاليًا على ضيفه حسنية أغادير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مافسات الدوري المغربي.

وتقدم حسنية أغادير في الدقيقة 63 عن طريق كريم بركاوي، قبل أن يتعادل محسن ياجور للرجاء في الدقيقة 66 ثم سجل الكاميروني فابريس نجاه الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 84.

وعانى كلا الفريقين من النقص العددي، حيث تعرض أيوب القاسمي لاعب حسنية أغادير للبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 71، ليتم طرده، قبل أن يحصل أيوب نناح لاعب الرجاء على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 88.

ورفع الرجاء رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن المتصدر الوداد، فيما تجمد رصيد حسنية أغادير عند 36 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، فاز نهضة بركان على يوسفية برشيد 2/ صفر.

وتقدم نهضة بركان عن طريق لاعبه أمين الكاس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر محمد الفقيه ركلة جزاء ليوسفية برشيد في الدقيقة 56، ليأتي العقاب سريعا عن طريق التوجولي لابا كودجوه، الذي أضاف الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 70.

وكان يوسفية برشيد قد أنهى المباراة بتسعة لاعبين، بعد أن تلقى كل من أمين أبو الفتح وعبد الخالق أيت أورحبي البطاقة الحمراء في الدقيقتين 53 و الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند 35 نقطة في المركز الخامس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» ترامب يهدد نواب الكونجرس حال مساءلته
» انتحار فتاة بـ«التجمع» بعد أن تركها حبيبها
» بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين
» السديس: إعدام 37 متهمًا بالإرهاب "رؤية حكيمة"
» بالصور.. محمد صلاح يثير الجدل مجددًا مع جميلات أمريكا
» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم
» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان