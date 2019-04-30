شوبير يرد على هجوم رئيس الزمالك: يبحث عن "شماعة" لسوء نتائجه

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الزمالك

الاهلى

رد أحمد شوبير - نائب رئيس اتحاد الكرة - على هجوم رئيس نادي الزمالك - بعد اتهمها برفض تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي .

وقال "شوبير" في مداخلة مع قناة "صدى البلد" : "أنا أول من طالب بتأجيل مباراة الزمالك لأنه الفرق الوحيد الذي يعلب في البطولات الأفريقية .. لست أنا فقط لكن جميع أعضاء اتحاد الكرة كانوا على قلب رجل واحد".

وأردف: "طالبت بتأجيل لقاء الزمالك .. وأي كلام آخر غير ذلك أرجو ألا يصدقه الناس ، حيث يتم إرجاع تراجع النتائج إلى شماعة التحكيم واتحاد الكرة".

واستدرك: "اتحاد الكرة خير نادي الزمالك بين تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي مع ضغط مباريات الدوري أو عدم التأجيل مع سير جدول الزمالك في شكله الطبيعي ورئيس الزمالك أرسل خطابا رسميا يعلن موافقته على التأجيل مع ضغط مباريات النادي ، لكن البعض يحاول زرع الفتنة".

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