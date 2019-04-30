» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات

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سوزان نجم الدين

راغد القيس

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، مواطنها الساخر راغد القيس - صاحب حساب شرطة المشاهير - الذي وافته المنية قبل ساعات.

وكتبت سوزان عبر حسابها بـ"انستجرام" : "الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك.. البقاء لله شرطة المشاهير".

وسخر "قيس" في آخر منشور له قبل وفاته من تعرض "سوزان نجم الدين" لوعكة صحية ، مستنكرًا ظهور صور لها من داخل المستشفى عقب دقائق من نقلها إلى هناك.

وتوفي راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير، أمس الاثنين بعد وعكة صحية تعرض لها. ?

سوزان نجم الدين صسوزان نجم الدين


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