صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة "صلاح"

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كشف موقع "101great goals" الإنجليزي مفاجأة مدوية عن إصابة النجم المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبيل المباراة المنتظرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن إصابة صلاح كانت قوية للدرجة التي تجبر الجهاز الطبي على منعه من استكمال التدريبات ، فضلا عما تسببت فيه إصابته من صدمة للجماهير.

وأضاف الموقع: "صلاح أصيب بكدمة قوية في الفخذ ومع ذلك هناك مفاجأة سارة لجماهير ليفربول حيث ترد بعض الأنباء التي تؤكد أن إصابة صلاح لم تمنعه من المشاركة أمام برشلونة غدًا الأربعاء".

ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن على مشاركة الفرعون المصري، من عدمه في مباراة برشلونة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

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