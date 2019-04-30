محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 إبريل.
وسجل سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول 17.13 للشراء، و17.23 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 17.11 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع.
وبلغ السعر فى بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 17.12جنية للشراء و17.22جنيه للبيع، والبنك الزراعى المصرى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.
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