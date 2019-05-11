أمريكا تحظر استيراد الكلاب من مصر.. ما السر؟

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أصدرت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكية قرارا بتعليق مؤقت لاستيراد الكلاب من مصر، بسبب مخاوف تتعلق بداء الكلب (السعار).

وبدأ العمل بالقرار بشكل فوري، وجاء فيه أن السلطات البيطرية الأمريكية اتخذت هذا الإجراء بعد ظهور ثلاث حالات لكلاب مصابة بالسعار قادمة من مصر على مدار أربع سنوات.

كما ينص القرار على تعليق استيراد الكلاب القادمة من مصر عبر دولة أخرى، إذا كانت الكلاب قد عاشت في تلك الدولة مدة تقل عن ستة أشهر.

واستثنت المراكز من هذا القرار كل من يحصل على موافقة خطية مسبقة منها لاستيراد كلب من مصر، أو استيراده عبر بلد ثالث.

وبحسب الهيئة الأمريكية، تُمنح هذه الموافقات بشكل محدود، ووفقا لتقدير مدير قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع عودة ظهور السعار في الولايات المتحدة، بعد القضاء عليه نهائيا عام 2007.


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