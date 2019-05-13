  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:46 م
بحث متقدم
جوزيه

"جوزية": لم أرشح هذا المدرب لقيادة الأهلي

كنيسة

تفاصيل يرويها شاهد عيان عن مقتل كاهن شبرا الخيمة

محافظة اسوان تستقبل 2500 سائحا من المصريين والاجانب

قرار وزاري ينعش محافظة أسوان.. تعرف عليه

مكة

الجماهير تختار نجلة "صلاح" لقيادة هجوم "الريدز"

كنيسة العذراء صورة أرشيفية

السبب وراء مقتل قس كنيسة "مار مرقس" بشبرا الخيمة

المغامسي

المغامسي يكشف مفاجأة عن الاحتفال بأعياد الميلاد

صورة الخبر

صحيفة أمريكية تشيد بإنجازات محمد بن سلمان

كنيسة

خادم يقتل كاهن كنيسة ماري مرقس بطلقات نارية

باريس ترفض لجوء مؤسس موقع "ويكيليكس"

مجددًا.. تهمة اغتصاب تلاحق مؤسس ويكيليكس

صورة من الفيديو

شاهد.. أول فيديو من موقع حادث الفجيرة بالإمارات

سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار

قضايا وحوادث

طائرة f16
طائرة f16

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 44 شخصًا

#

طيار مصري يكشف سر سقوط الطائرة الاثيوبية

#

تحطم طائرة صينية بحرية

#

الرئيس: حرصنا على دماء المصريين فى أحداث محمد محمود

الحكم علي المتهمين

الطفل يوسف

سجن الطفل يوسف

مقتل الطفل يوسف

سقطت طائرة إيرانية اليوم الإثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية"، وذلك وفقا لقناة "العالم" الإيرانية.

وقالت إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونقل إلى مستشفى المدينة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"
» طبيب جلدية: حب الشباب يمنع دخول الكليات العسكرية
» جراحة ناجحة لـ"حارس الزمالك"
» سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار
» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى
» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان
» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب
» سدد 30 طعنة لوالدته.. واستمع لأنغام الموسيقى
» أول صورة لـ «عماد السيد» بعد الجبس
» متظاهرون يغلقون شارع مقابل للقصر الجمهوري بالسودان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)