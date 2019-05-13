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"القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"

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الشيخ عائض القرني
عائض القرني

متابعات-علا خطاب

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حب الشباب

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حث الدكتور عائض القرني، اليوم الإثنين، الشباب على الاهتمام بالعبادات بشهر رمضان، والابتعاد عن جلسات السمر وقراءة الصحف والمجالات، وذلك للفوز بعظيم الأجر والثواب.

وقال "القرني": "حبذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات مع الأصدقاء إلى ما بعد رمضان ، والإقبال على كتاب الله فإنها فرصة قد لا تتكرر" .

وتابع: "شدّوا الحزام في شهر الصيام، واعبروا جسرَ التعب ولا تبالوا بالوصب والنصَب، فسعيكم مشكور، وعملكم مبرور" مختتمًا: "تذكروا: إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" .


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