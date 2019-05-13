» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"

حث الدكتور عائض القرني، اليوم الإثنين، الشباب على الاهتمام بالعبادات بشهر رمضان، والابتعاد عن جلسات السمر وقراءة الصحف والمجالات، وذلك للفوز بعظيم الأجر والثواب.

وقال "القرني": "حبذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات مع الأصدقاء إلى ما بعد رمضان ، والإقبال على كتاب الله فإنها فرصة قد لا تتكرر" .

وتابع: "شدّوا الحزام في شهر الصيام، واعبروا جسرَ التعب ولا تبالوا بالوصب والنصَب، فسعيكم مشكور، وعملكم مبرور" مختتمًا: "تذكروا: إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" .