المغامسي يكشف مفاجأة عن الاحتفال بأعياد الميلاد

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أفتى الداعية السعودي صالح المغامسي أن الاحتفالات بأعياد الميلاد لا يوجد دليل قطعي يمنع الناس من مثل هذا الفرح، مستبعدًا أن يفتى بحرمتها.

وأضاف المغامسي في رده على سؤال متصلة ببرنامج "منابر النور":  "هل يجوز احتفال الأطفال في المدارس بأعياد الميلاد"، قائلاً: "إن هذه من الأشياء التي ليس بها شئ تعبٌدي، قد يكون من الصعب القول أنها تٌحرم".

وتابع قائلا: أنها لم تكن موجودة أيام الصحابة ولم يفعلوها، ولكننا لا نتكلم عن مسألة دينية ولكن نتكلم عن طريقة دنيوية تتعلق بطريقة الناس في أفراحهم.

يذكر أن المغامسي كان قد تحدث أيضًا في نفس البرنامج عن الحكم الشرعي في زيارة الآثار النبوية، وطرق وكيفية زيارتها.

وأكد خلال البرنامج على فضائية MBC 1، أن الآثار النبوية المتواجدة في المدينة المنورة بعضها لها أصل ثابت لا يحق لأحد أن يشكك به، وبعضها مُختلق لا يستطيع أحد أن يثبت وجود أصل قديم له.

وأوضح أن الطريقة الأمثل والصحيحة للتعامل مع زيارة هذه الأماكن، هي نزع الجهل من عقول الناس وليس هدم المكان المزار، منوها أنه لا ينبغي على الإنسان أن يُعلق بالأماكن أو الأضرحة أو المقابر، فالناس لا تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن نفس الإنسان ضعيفة وتميل إلى زيارة هذه الأماكن وغيرها للوقف على آثارها وتذكيرهم بقوم أحبوهم، لذلك لا بد من وجود مرشد ذو علم وخبرة عند زيارة هذه الأماكن، يدل الناس على كيفية الاستفادة منها ويذكرهم بتاريخهم الإسلامي الشامخ.



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