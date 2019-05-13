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وزارة النقل ترفع كفاءة الطرق بالمحافظة لمنع عشرات الحوادث

الحياة السياسية

نائب مطروح
نائب مطروح

أمينة عبد العال

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البرلمان

مطروح

وزارةالنقل

نجح نائبا مطروح سليمان فضل العميري، ومهدي العمدة عضوا مجلس النواب، في استعجال الهيئة العامة للطرق والكباري في رفع كفاءة طرق العامة بمطروح والتي كانت تتسبب في عشرات الحوادث لأهالي مطروح.

وأوضح العميري في بيان له أن وزارة النقل تقوم حاليا برفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من العلمين حتى سيدي عبد الرحمن بطول 21 كم وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة المسافة من الضبعة حتى فوكة بطول 50 كم بتكلفة قدرها 315مليون جينه.

وقال "العميري" إنه تم إسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مطروح /السلوم  في المسافة من 15كم إلى 50 كم بطول 35 كم بالاتجاه البحري بالإضافة إلى إنشاء إزدواج طريق النخيلة/ ميناء جرجوب البحري بطول 8 كم بتكلفة قدرها 127مليون جينه.

وتابع أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة كل من  طريق مطروح / السلوم في المسافة من 140كم إلى 165كم بطول 25 كم وبتكلفة 100 مليون جينه، وطريق مطروح /سيوه في المسافة من 15 كم إلى 75كم بطول 60 كم بتكلفة 108 مليون جينه، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة إنشاء مطلع جديد لهضبة السلوم ومدخل ومخارج لميناء السلوم البري بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضاف "عضو مجلس النواب"، أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري بصدد البدء في توسعة ورفع كفاءة طريق مطروح /سيوه في المسافة من 185كم إلى 215 كم بطول 30 كم بتكلفة 129 مليون جينه.


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