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ديلي ميل:

الجماهير تختار نجلة "صلاح" لقيادة هجوم "الريدز"

الرياضة

مكة
صلاح ونجلته

محمد الخرو

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محمد صلاح

ليفربول

حظيت الطفلة مكة نجلة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي باستقبال حافل من جماهير "الريدز" بعد ظهورها أمس مع والدها وتسجيلها هدفا علي ملعب آنفيلد، خلال احتفال "صلاح بالحصول علي الحذاء الذهبي لهداف "البريميرليج".

وأثارت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية إعجاب جماهير ليفربول بـ"مكة" أثناء تتويج والدها بجائزة "الحذاء الذهبى" كأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج برصيد 22 هدفاً.

وقالت الصحيفة، إن مكة محمد صلاح حظيت باستقبال حافل من جانب جماهير ليفربول التى احتفلت بالطفلة، رغم خسارة لقب الدورى الإنجليزى لصالح مانشستر سيتى.

وأضافت الصحيفة، "يبدو أن نادى ليفربول باتت له نجمة فى المستقبل هى مكة ابنة محمد صلاح بعدما سجلت هدفاً فى ملعب أنفيلد فى الوقت الذى ظهرت فيه علامات الفخر والسعادة على نجم ليفربول".

وتغلب ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي، ليكتفي بمركز الوصافة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.


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