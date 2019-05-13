» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد

13 مايو 2019 - 03:30 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن جدي المتوفى رحمه الله على فراش الموت وكأنه يموت وأنا أبكي عليه، وأهداني ساعة يد. أنا مخطوبة. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجود جدك رحمه الله على فراش الموت وكأنه يموت مرة أخرى و تبكى عليه من غير صراخ ، فسوف يتزوج من عقبه إنسان، و البكاء منك يدل على الفرج لك وزوال هم وفرحة لك، وكونه على فراش فإن كنت تقصدين أنه على السرير فذلك يدل على راحته و قد يكون نال من أهله خيرا كالصدقة والدعاء. و الساعة كونها هدية من جدك رحمه الله تدل على البشرى والفرحة لقوله تعالى: (... بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ) النمل 36. وقد تدل الهدية على الزواج، والساعة تدل على نجاحك فى أعمالك ونجاحك فى حياتك وهى أيضًا سمعة طيبة وحصول مال والساعة الجميلة صحبة طيبة وصالحة. والساعة تدل على انتظارك لشيء مهم وإذا نظرت فيها لمعرفة الوقت فذلك يدل على القلق الشديد بسبب شيء تتنافسين عليه أنت وآخرين وتخشين على نفسك من الإحباط، وقد تدل الساعة على الأيام القادمة والفترة الزمنية القادمة التى تكون أفضل مما سبق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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