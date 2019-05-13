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جوزيه

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"جوزية": لم أرشح هذا المدرب لقيادة الأهلي

الرياضة

جوزيه
جوزيه

محمد الخرو

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الاهلى

وادى دجلة

مانويل جوزية

لاسارتي

نفي البرتغالي ‎مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ما تردد من أنباء حول ترشيحه للمدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب وادي دجلة، لقيادة النادي الأهلي في الفترة المقبلة بدلاً من مارتن لاسارتي.

وقال "جوزيه"، في تصريحاته لبوابة "العين" الإماراتية: "أحترم مدرب وادي دجلة كثيراً، وأقدر ما يقدمه مع مجموعة شابة من اللاعبين، ولكن لم يحدث التحدث مع الأهلي بشأنه، ولم أقم بترشيحه".

وأوضح جوزيه أنه لا يعلم ما إذا كان مدرب دجلة مناسب لقيادة النادي الأهلي في الموسم المقبل أم لا، وأن المسؤولين بالنادي يعرفون احتياجاتهم جيداً ويدركون جيداً ما يحتاجه الفريق. 

وتحدث جوزيه عن رمضان صبحي قائلاً: "أمر رمضان معقد للغاية، ما بين البقاء مع الأهلي أو اللعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، لكن من وجهة نظري أرى اللعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أفضل من البقاء في الدوري المصري الذي أصبح ضعيفاً جداً".


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