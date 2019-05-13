تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

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محمد فضل- متابعات

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انضمت مقاتلات أف 15 وأف 35 إلى قاذفات بي 52 الأميركية في طلعات جوية فوق الخليج.

والجمعة، أعلن سلاح الجو الأميركي، أن قاذفات “بي 52” التي أمر البيت الأبيض بنشرها في الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية قد وصلت إلى قاعدة جوية أميركية رئيسية في قطر.

وتُظهر الصور، التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية وصول قاذفات B-52H من طراز ستراتوفورتريس إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، مساء الخميس، وفق أسوشييتد برس.

وأكد سلاح الجو الأميركي أن قاذفات أخرى هبطت، في جنوب غرب آسيا، دون أن يكشف عن مواقع تواجدها بالتحديد.

وذكرت القوات الجوية أن الطائرة قادمة من السرب الذي يحمل 20 قنبلة لكل قاذفة وانطلقت من قاعدة سلاح الجو “باركسدال” في لويزيانا.

ويأتي هذا الإعلان عقب تحذير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس الماضي، برد “سريع وحازم” على أي هجوم إيراني، بينما دعا الرئيس دونالد ترمب قادة إيران أن يتصلوا به للتفاوض.


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