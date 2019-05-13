» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

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طفلة مدفونة
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محمد فضل- متابعات

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طفلة

المغرب،

حية

دفن

عثر راعي أغنام مغربي عن طريق الصدفة، على رضيعة حديثة الولادة مدفونة في مكان مهجور بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء.

وفي التفاصيل، فإن راعي الأغنام كان يتجول مساء الأحد بالمنطقة القريبة من محطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، عندما سمع صراخ الرضيعة.

ووفق مواقع إخبارية محلية، فإن الراعي بعد سماعه الصوت توجه إلى مصدره، حيث وجد الطفلة في حالة بائسة، إذ كانت مدفونة تحت التراب والقش وهي على قيد الحياة، فيما سارع إلى إبلاغ السلطات التي حضرت إلى عين المكان، ونقلت الرضيعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقًا في الواقعة.

وتتكرر وقائع العثور على أطفال حديثي الولادة في النفايات أو قرب المساجد، ويكون سبب التخلي عنهم في غالب الأحيان أنهم من حمل غير شرعي.



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