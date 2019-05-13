  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

طائرات أمريكية

تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

تريزيجيه

"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

لهذه الأسباب.. انهار الدولار في السوق السوداء

الدولار يتراجع مجدداً ليسجل هذا الرقم

صلاح

"صلاح" يزين التشكيلة المثالية للبريميرليج

سقوط "بلكونة" بمدينة طالبات الجيزة دون إصابات

وفاة سيدتين في سقوط بلكونة بالإسكندرية

حواجز

بدء رفع حواجز ثورة يناير الخرسانية من محيط الوزارات

أيمن بهجت قمر يصدم تركي آل الشيخ

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟

#

"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

#

من هو "سالم الشامسي" المالك الجديد لنادي بيراميدز؟

أيمن بهجت قمر

تركي آل الشيخ

أعلن السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، اعتذاره عن فيلم سينمائى جديد كان قد سبق وتعاقد عليه مؤخرا مع تركي آل الشيخ.

وكتب "قمر" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع أ. تركي آل الشيخ وتمنياتي لهم بالتوفيق".


 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب
» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري
» السجن 10 سنوات لإيرانية بتهمة الجاسوسية لبريطانيا
» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"
» طبيب جلدية: حب الشباب يمنع دخول الكليات العسكرية
» جراحة ناجحة لـ"حارس الزمالك"
» سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار
» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى
» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان
» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)