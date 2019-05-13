برلماني يتقدم بتعديل تشريعي لحظر حيازة مكونات الإستروكس

13 مايو 2019 - 09:06 م

طالب النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بإدراج المواد المخدرة بشكلها الفردي ضمن المحظورات التي يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن "الإستروكس" يتكون من ثلاث مواد "البردقوش والمرمرية وبدرة الصراصير"، فهذه المواد مجتمعة يعاقب عليها القانون، أما منفردة فلا تقع تحت طائلة القانون، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بتعديل يجرم حيازة هذه المواد حتى لو كانت منفصلة عن بعضها.





وأضاف "مخاليف"، في تصريحات، أنه يجب النظر في مدى تأثير هذه المواد على المتعاطي بغض النظر عن مكوناتها، فأي مادة تؤثر على القوى العقلية والنفسية لمتعاطيها يجب أن تدخل ضمن المواد المحظورة حتى لو لم يتم تجميعها مع مواد أخرى لتكون مخدرة.





وأعاد البرلمان اليوم مشروع قانون مكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لضبط صياغة بعض المواد، على أن تتم إعادة مناقشته غدًا.







