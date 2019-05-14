» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير

14 مايو 2019 - 10:35 ص

ناقش اجتماع وفد وزارة الإسكان مع اللواء "خالد عبد العال"، محافظ القاهرة، واللواء "أحمد راشد"، محافظ الجيزة، خطط مشروعات تطوير مناطق: "سقارة، والفسطاط، وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصري الكبير"، بحضور الدكتور "مصطفى وزيري"، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلي الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع عرض تصميمات مشروع تطوير منطقة سقارة، وتم الاتفاق على قيام استشاري المشروع بالبدء في إعداد الرسومات التنفيذية، تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

كما تم عرض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحي المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة.

وتم التوجيه بدراسة شبكة الطرق، وإعادة استخدام الأراضي، بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة.