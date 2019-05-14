  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
واتساب

تورط شركة إسرائيلية في التجسس على مستخدمي واتساب

المحامي سمير صبري

شاهد..سؤال جريء لـ"بسمة وهبة" يحرج سمير صبري

المغامسي

المغامسي لنجل الملك سلمان: ما شاء الله لا قوة إلا بالله

صباح الاحمد

تصريح مفاجئ من أمير الكويت للحرس الوطني.. ما السبب؟

الامارات

هذه القناة أول من أذاعت حادث "الفجيرة"

هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

وفاة 10 سودانيين بالإشعاع الكيماوي تكشف عن مفاجأت كارثية

عرب وعالم

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

#

وفاة سيدتين في سقوط بلكونة بالإسكندرية

#

المغامسي يكشف مفاجأة عن الاحتفال بأعياد الميلاد

#

الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى

السرطان

السودان

إشعاع

توفي 10 ممرضين سودانيين نتيجة لتعرضهم للإشعاع الكيميائي، أثناء تحضيرهم لجرعات كيميائية.

وكشفت صحيفة "الجريدة" السودانية عن تعرض عشرة ممرضين للإشعاع الكيميائي، وإصابتهم بالسرطان مما أدى إلى الوفاة.

وأكدت رئيسة قسم العلاج الكيميائي إنصاف صالح، وجود آثار جانبية للعلاج الكيميائي متمثلة في السرطان والإجهاض دون وجود حماية للمرضين أثناء تحضيره.

وأشارت إنصاف صالح إلى أنهم طالبوا إدارة مستشفى الذرة أكثر من مرة بتحسين الوضع البيئي في المستشفى، إلا أن الأمور تنتهي دائما بالوعود فقط دون تنفيذ.

وكشفت موظفة في قسم التغذية بالمستشفى أن من يحضرون الوجبات للمرضى هم عمال النظافة العاملين بالمستشفى بدلا عن توظيف اختصاصيين تغذية للقيام بالمهمة، بل أن المرضى يضطرون أحيانا إلى شراء الوجبات من الشارع.

ويشتكى العاملون بالمستشفى من سوء التعامل الإداري، وأوضحوا في الاجتماع أن الطاقم الإداري يحتقر الموظفين ويعاملهم معاملة سيئة، على حد وصفهم.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة 10 سودانيين بالإشعاع الكيماوي تكشف عن مفاجأت كارثية
» الإفتاء تحدد قيمة زكاة عيد الفطر
» وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث وقوات شرق القناة الإفطار
» "إندونيسي" يختبئ داخل معدات الهبوط في طائرة.. السبب غريب!
» أنثى الفهد تجبره على أداء واجبه الزوجى.. ماذا حدث؟
» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"