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وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث وقوات شرق القناة الإفطار

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويشاركهم الإفطار. 

شارك الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار ، والذى يأتى فى إطار سلسة لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى وقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره والإصرار على إقتلاع جذور الإرهاب .

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة ملكاً للشعب وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى، مع الإستمرار فى بناء الوطن وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فى مجالات التعمير والتنمية ، والمضى قدماً نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأثنى القائد العام على الدور الوطنى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بدقة وكفاءة عالية وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكداً أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.

ثم قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لآدائهم واجباتهم بكل تفانى وإخلاص خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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