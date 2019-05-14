تعليق صادم من مفكر دنماركي على سيدنا محمد

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عبد الواحد بيدرسن
عبد الواحد بيدرسن

متابعات-علا خطاب

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نشرت الإعلامية الجزائرية، خديجة بن قنة، عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو للمفكر الدنماركي الدكتور  عبد الواحد بيدرسن، متحدثا عن محمد(ص) كمؤسس أول دولة إسلامية في تاريخ الإسلام .

وقال "بيدرسن" في الفيديو: "حينما يطلبني الجيش الدنماركي لأقدم لهم دروساً عن الإسلام أقول لهم انظروا.. هذا رجل واحد .. لم يكن يملك ما يملكه الحكام.. لم يكن معه حتى هاتف أو إنترنت ولا أجهزة حديثة ولا أسلحة متطورة ولا شيء".

وتابع :"كان يملك فقط الإيمان بالله، و بالإيمان بالله استطاع أن يتوسع في منطقة واسعة وشديدة التعقيد بها قبائل متناحرة ومتقاتلة، واستطاع أن يبنيَ مجتمعاً متماسكا جدا".

وُلد الإمام عبد الواحد في راينو أرليد بيدرسن بالدنمارك، وكان يعتنق المسيحية في أثناء نشأته، ومع تقدمه في العمر، بدأ التشكيك في ممارسات الدين المسيحي، ثم تنقل من مرحلة لأخرى، أحياناً لدرجة الاعتقاد بعدم وجود إله على الإطلاق، وأحياناً أخرى بالمساواة بين الطبيعة والإله، أو حتى الاعتقاد بأنَّه قد يكون المتحكم الوحيد في مصيره. ومع بلوغه سن الـ16، انطلق عبد الواحد في رحلةٍ لاكتشاف الشيء الذي يريد الإيمان به.

وفي مايو عام 1982، وفي عمر الـ28، ذهب عبد الواحد لزيارة بعض أصدقائه القدامى في كوبنهاغن. وكان ثلاثتهم يعيشون معاً بشقةٍ صغيرة، وتحولوا جميعاً للإسلام بعد المرة الأخيرة التي قابلهم فيها، عند سماعه الشهادة، وافق عبد الواحد من دون تردد، واعتبر نفسه مسلماً منذ ذلك الحين.

اليوم، يعمل عبد الواحد بيدرسن، البالغ من العمر 63 عاماً، داعيةً بالمركز الإسلامي الدنماركي، الذي ساعد في تأسيسه وعمِل فيه إماماً منذ عام 1997.








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