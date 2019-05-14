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تورط شركة إسرائيلية في التجسس على مستخدمي واتساب

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تورط شركة إسرائيلية في التجسس على مستخدمي واتساب

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واتساب
واتساب

متابعات - أمينة عبد العال

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الإرهاب

واتساب

هاكرز

كشفت " واتساب" ، مساء الأثنين،عن ثغرة أمنية في تطبيقها تسمح للهاكرز باختراق هواتف مستخدميه وزرع برمجيات للتجسس، محذرة بضرورة تحديث البرنامج بآخر إصدار، ملمحة إلي أن " الهاكرز" تابع لشركة إسرائيلية

وقالت شركة "واتساب"، التي تملكها "فيسبوك"، إنها اكتشفت وأصلحت الثغرة الأمنية التي سعى المهاجمون لاستغلالها، وكانت الثغرة تسمح للمتسللين بزرع شفرة ضارة على هاتف الضحية عن طريق إجراء مكالمة صوتية للضحية على واتساب.

وقال متحدث باسم واتساب، في بيان، إن "الهجوم به جميع السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات لتقديم برامج تجسس تتولى وظائف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة".

 وأضاف: "لقد تواصلنا مع العديد من منظمات حقوق الإنسان ونعمل سويا لإعلام المجتمع المدني بأنشطة هذه الشركة".

ولم تذكر واتساب اسم الشركة الخاصة، ولكن قال مصدر مطلع على التحقيق في الهجوم إن الشركة هي "مجموعة NSO "، وهي شركة إسرائيلية طورت برمجيات خبيثة قوية مصممة للتجسس على ضحاياها.

بينما قالت شركة NSO ، في بيان لـCNN : "تحت أي ظرف من الظروف، لن تتدخل الشركة في تشغيل أو تحديد أهداف بتكنولوجيتها التي يتم تشغيلها فقط من قبل وكالات الاستخبارات وتطبيق القانون".

وأضافت شركة NSO أن تقنيتها مرخصة للوكالات الحكومية "لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب"، مدعية أن "هذه الوكالات تحدد كيفية استخدام التكنولوجيا دون أي تدخل من الشركة".


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