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كشمير.. مقتل 6 مسلحين وجندي ومدني في اشتباكات

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الهند تعلن حظر التجوال في بعض المناطق بإقليم كشمير
الهند تعلن حظر التجوال في بعض المناطق بإقليم كشمير

المصريون ووكالات

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مقتل 4 جنود هنود ومدني باشتباكات مسلّحة في كشمير

قتل 6 مسلحين الخميس، ممن يقاتلون ما يعتبرونه "احتلالًا هنديًا" لأراضيهم في الجزء الخاضع لنيودلهي من كشمير إلى 6 أشخاص.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهندية، مقتل 3 مسلحين وجندي، ومدني، إثر اشتباكات وقعت في "جامو وكشمير" (يطلق على مناطق نفوذ الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان).
وذكرت الشرطة المحلية في بيان، أن قوات الجيش والشرطة أطلقوا عملية تفتيش وتطويق في قرية "دالي بورا"، أسفرت عن تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بالمنطقة.
وأوضح البيان أن الاشتباك مع قوات الأمن أدى لمقتل 3 مسلحين وجندي في الجيش ومدني، بمقاطعة شوبيان غربي جامو وكشمير قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
ولفت أن المسلحين الثلاثة مرتبطون بتنظيم "جيش محمد" الإرهابي، وهم "ناصر بانديت" و"عمر مير"، من السكان المحليين، والثالث باكستاني، يدعى خالد، حسب البيان.
وقالت شرطة الإقليم في بيان منفصل إن "3 إرهابيين قتلوا وتم انتشال جثثهم من موقع المواجهة"، ليصل عدد قتلى المسلحين إلى 6.
وأوضح البيان أن الشرطة تتحقق من هويات القتلى وارتباطاتهم.
بدورها، وعلى خلفية حوادث القتل، دعت قيادة "المقاومة المشتركة" لكشمير السكان المحليين لإضراب كامل الجمعة احتجاجًا على قتل ما تصفهم بـ "المقاومين".
وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.
وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير".
وتعارض مجموعات مسلحة في الإقليم الحكم الهندي و تقاتل في سبيل الاستقلال عن نيودلهي أو الانضمام للجزء الخاضع لباكستان. 

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