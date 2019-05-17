"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً نشر فى الجريدة الرسمية، في عددها 20 تابع، قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 سجينا بينهم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، وتم تعليل العفو بأنه حالة مرضية.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية بين عامي 2012 و2013.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية بين عامي 2012 و2013.