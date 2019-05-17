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"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي نشأت الديهي، بعرض مقطع فيديو لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يبايعونه على أنه المهدي المنتظر.
وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الخميس، على هذا الفيديو، قائلا: "ما فعله الإخوان حينها طقوس خوارج، ولكنها لم تكن طقوس إسلامية على الإطلاق ".
وأضاف "الديهي"، أن "أبو إسماعيل" كان مثل أعلى في الكذب، مستشهدًا بتورطه في قضية تزوير جنسية والدته خلال الانتخابات الرئاسية.


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