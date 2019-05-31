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رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم

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اصغر رضيعة
اصغر رضيعة

متابعات - أمينة عبد العال

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رضيعة

سان دييغو

التفاحة

استقبلت أحد مستشفيات سان دييغو رضيعة بوزن تفاحة و يعتقد بأنها أصغر رضيعة في العالم.

و خرجت الطفلة التي يمكن وضعها على كف اليد عند ولادتها قبل خمسة أشهر، من مستشفى في سان دييغو لتذهب إلى المنزل، بعد أن منحها الله فرصة لتبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل.

وقال مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة، في بيان أعلن فيه عن ميلادها والسماح بخروجها، أمس، إن وزن الطفلة، التي تعرف باسم سايبي، كان 245 غراماً عند ولادتها في ديسمبر في المستشفى.

وكان وزن الطفلة بحجم علبة عصير، ويمكن وضعها على كف اليد، أو أكثر قليلاً من وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع غولدن ديليشس، التي تبلغ عادة نحو 212.6 غراماً.

وبحسب سجل أصغر الأطفال الرضع حجماً، يعتقد أنها حطمت الرقم القياسي لأصغر رضيعة في العالم. ويفيد السجل الذي تحتفظ به جامعة أيوا بأن الرقم القياسي السابق كان لطفلة تزن 252.3 غراماً عندما ولدت في ألمانيا عام 2015.

وقال المستشفى إن والدة سايبي، التي ترغب في عدم نشر هويتها، أنجبت الطفلة في عملية قيصرية طارئة، بعد 23 أسبوعاً وثلاثة أيام من بداية الحمل، وهو ما يقل عن فترة الحمل العادية بنحو 17 أسبوعاً. وأضاف الأطباء أن الولادة المبكرة كانت ضرورية، بعدما وجدوا أن الطفلة لا تكتسب وزناً، وأصبحت حياة والدتها في خطر.

وذكر المستشفى أن الطفلة تلقت العلاج في وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، حتى سُمح بذهابها إلى المنزل في مايو وهي بوزن 2.5 كيلوغرام. وأضاف: لم تمر سايبي فعلياً بأي من المشكلات الصحية المرتبطة عادة بالأطفال المبتسرين، الذين يولدون بحجم بالغ الصغر، والتي قد تشمل نزيفاً بالمخ ومشكلات في الرئتين والقلب.



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