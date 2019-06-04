سر امتناع رامز جلال عن إذاعة مقلبه في "ياسمين الخطيب"

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رامز جلال
رامز جلال

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ياسمين لخطيب

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب أسباب عدم إذاعة حلقتها في برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقالت "ياسمين" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""حلقتي مع رامز جلال اتضح ان فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا".

أضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90?? منها كان "تييييييييت.. تييييييت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وانتم كنتم هاتهروني كوميكس!".

تابعت: "مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان 2019 كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان!".

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