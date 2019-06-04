سعد الصغير يروي أغرب موقف جمعه بـ"أبو تريكة"

04 يونيو 2019 - 08:03 ص

كشف المطرب سعد الصغير عن قصة غريبة جمعته بأسطورة مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة قبل سنوات.



وقال "الصغير" في لقائه مع برنامج "السرداب" الذي تقدمه الإعلامية رشا الخطيب على قناة المحور: "طبعًا أنا مريت بمحنة المرض ولما كنت تعبان ورحت المستشفى فوجئت بمحمد أبو تريكة جاي يزورني وكان معاه كل لعيبة الأهلي .. وقعد أبو تريكة يدعيلي وهما وراه .. وبعدها زارني فنانين كتير جدًا".



وكان "الصغير" أطلق أغنية ذكر فيها اسم "أبو تريكة" ، وذلك احتفالا بفوز مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 2006.



