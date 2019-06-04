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"صلاح" يتلقي 3 صدمات قبل البطولة الافريقية

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

عمرو محمد-متابعات

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افريقيا

بطولة

صلاح

تلقي لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الأنجليزي محمد صلاح، ثلاثة صدمات خلال الايام القليلة الماضية، علي الرغم من حصولة علي بطولة دوري ابطال اوروربا.

وغاب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة دوري أبطال أوروبا لأفضل 20 لاعبًا في بطولة النسخة المنقضية، والتي توج بها الريدز على حساب مواطنه توتنهام بعد الفوز عليه في المباراة النهائية 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، على الرغم من إنه كان من العوامل المؤثرة مع ليفربول بتسجيله 5 أهداف، وإحرازه في المباراة النهائية للبطولة.

فيما شهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، وساديو ماني وفان دايك ثنائي ليفربول وحكيم زياش لاعب فريق أياكس الهولندي ولاعب المنتخب المغربي، ولوكاس مورا لاعب فريق توتنهام.

استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأفضل، لم يكن الصدمة الوحيدة، التي تعرض لها بعد تتويجه بالشامبيونزليج، ولكن ربما هناك 3 صدمات أخرى موجه إليه بعد غيابه عن تشكيل يويفا الأفضل.

استبعاد صلاح من تشكيلة يويفا يوجه له 3 صدمات قبل أمم أفريقيا

الصدمة الأولى هى أن استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأفضل ربما يوحي بتضاؤل فرصه وحظوظه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية "بالون دور" ما يمنح الفرصة لليونيل ميسي، لاعب برشلونة، في الاقتراب منها بالإضافة إلى ثنائي الريدز فان دايك، الذي يعد أبرز المرشحين لنيل الجائزة، وساديو ماني، الذي تواجد في التشكيل المثالي ما يجعله ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتعتبر الصدمة الثانية هي إنصاف يويفا لساديو ماني على محمد صلاح، في ظل المنافسة المحتدمة بين الثنائي طوال الموسم في ليفربول، واحتلالهما صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم، ورغبة كل منهما في أن يكون النجم الأول في الفريق .

أما الصدمة الثالثة، التي تلقاها الفرعون المصري من استبعاده عن تشكيلة يويفا لأفضل 20 لاعبا بدوري الأبطال، هي فشله في التتويج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بناءً على تصويت الجماهير، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، والتي حصدها الهولندي فيرجيل فان دايك، واستطاع فان دايك التفوق على ثلاثي ليفربول، محمد صلاح، البرازيلي أليسون، حارس مرمى الريدز، والبلجكي ديفوك أوريجي .


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