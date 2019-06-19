» منتخب مالي يصل القاهرة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

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الرياضة

منتخب مالي
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خالد الشرقاوي - متابعات

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخب مالي بصالة 4 التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تعد الحدث الرياضي الأبرز في أفريقيا لهذا العام.

كان في الاستقبال بعثة منتخب مالي، المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث تحرص وزاره الطيران المدني على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الإفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة في المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.


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