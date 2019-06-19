» إصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع الاحتلال بالقدس

أُصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن عددًا من الشبان الفلسطينيين (لم يتضح عددهم بدقة)، أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، والحروق مساء الأربعاء، خلال مواجهات في بلدة العيسوية، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأفاد الشهود، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة، وشروعها بدهم العديد من أحيائها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلاً من القنابل الغازية المسيلة للدموع، والصوتية الحارقة، بالإضافة للأعيرة المعدنية المغلف بالمطاط، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تراوحت بين الاختناق والحروق، تمت معالجتها ميدانيًا.